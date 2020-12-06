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Быстров назвал смешными слова Дриусси о «дерьмовой позиции»

14:31
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Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание нападающего питерцев Себастьяна Дриусси о «дерьмовой позиции» в команде.

— Тут надо ждать реакцию клуба. Это недопустимо для коллектива, для всей команды, когда футболист такое говорит. Если ты чем-то недоволен, ты можешь подойти к главному тренеру, к руководителям клуба и сказать, что тебя то-то не устраивает, и выходить таким образом из ситуации. А не получать большие деньги и еще быть недовольным. Чтобы быть недовольным, нужно хотя бы что-то показывать на поле, а в последнее время, если ты плохо играешь, спихивать это на «дерьмовую позицию» — смешно. На той позиции, на которой он хочет играть, более сильные футболисты, вот и все, — сказал Быстров.

(Екатерина Звенигородская)

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