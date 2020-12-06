Дриусси недоволен положением в «Зените»: «Играю на дерьмовой позиции три года»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси выразил недовольство своим положением в команде.

Во время прямой трансляции на Twitch аргентинец заявил, что ему не нравится позиция, на которой он играет в команде из Санкт-Петербурга.

«Я скучаю по «Риверу», очень скучаю по игре в атаке. Я играю на дерьмовой позиции три года, мне уже надоело», — приводит TyC Sports слова Дриусси.

Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» летом 2017 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 15 миллионов евро. 24-летний форвард провел 129 матчей за «Зенит», на его счету 24 гола и 21 результативная передача. Контракт аргентинца действует до конца июня 2021 года.