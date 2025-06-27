Глава селекции «Краснодара» Бузникин: «Над нами шутили, что летом мы подписали возрастных игроков? Теперь шутим мы»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» ответил на критику трансферной кампании клуба летом 2024 года.

«Над «Краснодаром» шутили, что мы подписали летом 2024 года возрастных игроков? Теперь шутим мы. Смолов получил золотую медаль, Газинский получил. Они заслужили это своей карьерой. Критиковать будут всегда. Но любой клуб ставит свои задачи и цели. И опирается на свои интересы», — сказал Бузникин «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».