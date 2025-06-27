В «Краснодаре» объяснили, за счет чего клуб стал чемпионом России

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах чемпионства «быков».

«Команда в течение трех последних лет была стабильна, костяк не менялся. Вводились точечные усиления, но большой ротации не происходило. Состав сыгрался, и это стало одним из ключевых факторов чемпионства», — сказал Бузникин «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».