В «Краснодаре» объяснили, за счет чего клуб стал чемпионом России
Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах чемпионства «быков».
«Команда в течение трех последних лет была стабильна, костяк не менялся. Вводились точечные усиления, но большой ротации не происходило. Состав сыгрался, и это стало одним из ключевых факторов чемпионства», — сказал Бузникин «СЭ».
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25. «Быки» на 1 очко опередили «Зенит».
Положение команд
