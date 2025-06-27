В «Ахмате» назвали цель в РПЛ на следующий сезон

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о целях команды в сезоне-2025/26.

«Как минимум то, что было», — цитирует Айдамирова ТАСС.

Также гендиректор грозненцев объяснил назначение Александра Сторожука новым главным тренером команды. До этого 43-летний специалист работал в тульском «Арсенале».

«Сторожук нам понравился как тренер. Понравилась его философия. То, что он планирует, совпадает с целями и задачами клуба. Все сошлось, вот и выбрали его», — добавил Айдамиров.

В прошедшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе команда обыграла «Урал» (1:2, 2:0).