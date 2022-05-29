Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос про бюджет команды на следующий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник посетил финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Приехал смотреть на красивый футбол. Бюджет «Локомотива» на следующий сезон? Будем смотреть», — заявил Плутник.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.