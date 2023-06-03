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Сегодня, 14:23

Гладилин заявил, что у «Спартака» сейчас нет поставленной игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«Игра в Самаре для «Спартака» будет тяжелой: «Крыльям Советов» нужна победа, чтобы не попасть в стыковые матчи, — они выложатся максимально. Результат будет зависеть от того, как спартаковцы мобилизуются: если они будут играть в полную силу и с полной самоотдачей, то добьются результата. В этом матче для «Спартака» будет главным только настрой. Поставленной игры у команды сейчас нет — в этом году Абаскалю не удалось ее поставить. Результат есть только тогда, когда команда играет с полной самоотдачей, — тогда появляется концентрация и дисциплинированность», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5125237-gladilin-postavlennoj-igry-u-spartaka-sejchas-net-glavnoe-v-igre-s-krylyami-nastroj.html
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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