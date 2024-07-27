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Бушманов считает переход Довбни в «Спартак» абсолютно нормальным

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Экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов дал оценку переходу в московский клуб вратаря Александра Довбни.

Красно-белые объявили о подписании контракта с 37-летним голкипером 26 июля, соглашение рассчитано на один сезон.

«Подписание Довбни воспринимаю абсолютно нормально. В Европе, например, это стандартная практика, когда клубы подписывают опытных голкиперов. Довбня точно не помешает «Спартаку», его опыт пригодится команде. Это лучше, чем держать молодого Свинова на скамейке запасных. Матчей в сезоне много, Довбня получит свое игровое время», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Довбня известен по выступлениям за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и «Ротор». В общей сложности в РПЛ вратарь провел 51 матч.

Источник: РБ Спорт
Александр Довбня (ФК Торпедо)
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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