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Коммерческий директор «Спартака» Махмутов сообщил об уходе из клуба: «Очень доволен работой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов сообщил «СЭ» о своем уходе из клуба.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Спортбизнес».

«Могу подтвердить уход с поста коммерческого директора «Спартака». Вчера был мой последний день. Очень доволен работой в клубе, за три сезона удалось много всего реализовать. Классный период, большие подписания. Много чего можно вспомнить и только с теплотой», — сказал Махмутов «СЭ».

Махмутов работал в «Спартаке» с 2021 года. За это время красно-белые подписали ряд крупных контрактов.

ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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Кр. Советов – Ростов
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Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
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