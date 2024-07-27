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Камоцци исключил возвращение в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак».

«Вернуться в «Спартак»? Точно нет. Я уже неоднократно говорил, что мой период работы в «Спартаке» закончился тогда, когда клуб покинул Леонид Арнольдович. Это был хороший президент для клуба», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци работал советником экс-президента «Спартака» Федуна с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
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 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
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 - : -
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