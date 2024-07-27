Камоцци исключил возвращение в «Спартак»

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак».

«Вернуться в «Спартак»? Точно нет. Я уже неоднократно говорил, что мой период работы в «Спартаке» закончился тогда, когда клуб покинул Леонид Арнольдович. Это был хороший президент для клуба», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци работал советником экс-президента «Спартака» Федуна с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.