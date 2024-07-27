Камоцци исключил возвращение в «Спартак»
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак».
«Вернуться в «Спартак»? Точно нет. Я уже неоднократно говорил, что мой период работы в «Спартаке» закончился тогда, когда клуб покинул Леонид Арнольдович. Это был хороший президент для клуба», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Камоцци работал советником экс-президента «Спартака» Федуна с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.
Источник: РБ Спорт
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|1
|0
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|0
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|1
|0
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|
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|
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|1
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|0
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|0
|
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|0
|1
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|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
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|0
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16
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
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Пари НН – ЦСКА
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|27.07
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Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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Химки – Спартак
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Бителло
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Маркус Вендел
Зенит
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|К
|Ж
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