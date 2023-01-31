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Булыкин считает, что «Зениту» нужно пообщаться с Малкомом после срыва трансфера в «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал срыв трансфера форварда «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«От слухов до самого трансфера проходит большое время, иногда не получается. Вопрос, как себя будет чувствовать Малком. Если ему в «Зените» хорошо, то срыв трансфера ни на что не повлияет, и «Зениту» будет лучше. Но если он будет огорчен, вот здесь могут быть проблемы — как у него, так и у его друзей в команде. Поэтому нужно очень аккуратно пообщаться с ним, чтобы атмосфера в команде не повлияла на игру», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду. Позже агент футболиста заявил, что не перейдет во французский клуб.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/31/19625935.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

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23%

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П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Монпелье
ПСЖ

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Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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