Булыкин: «Травма Акинфеева не станет большой проблемой для ЦСКА»
Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, какое влияние может оказать травма вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева на команду.
«Акинфеев — полкоманды, неоспоримый лидер, но в ЦСКА есть Тороп, который может выдать хороший матч. Я не вижу в этом большую проблему. Она возникнет только если молодой вратарь будет ошибаться и привозить», — цитирует Булыкина News.ru.
39-летний голкипер получил повреждение во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У Акинфеева было диагностировано повреждение связок голеностопа.
Источник: News.ru
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|0
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|
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|0
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|
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|1
|1
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|
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|1
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|1
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|
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|
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|0
|0
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|0
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|2
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|0
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|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
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|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
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|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|- : -
|9.08
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|- : -
|10.08
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Краснодар
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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Натан Гассама
Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Ахмат
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|1
|0
|
|
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Оренбург
|1
|0
|0
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