Булыкин: «Травма Акинфеева не станет большой проблемой для ЦСКА»

Экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин предположил, какое влияние может оказать травма вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева на команду.

«Акинфеев — полкоманды, неоспоримый лидер, но в ЦСКА есть Тороп, который может выдать хороший матч. Я не вижу в этом большую проблему. Она возникнет только если молодой вратарь будет ошибаться и привозить», — цитирует Булыкина News.ru.

39-летний голкипер получил повреждение во втором тайме матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2) в эпизоде со вторым голом красно-белых, пытаясь отбить удар Ливая Гарсии. У Акинфеева было диагностировано повреждение связок голеностопа.