Сперцяна исключили из претендентов на премию «Джентльмен года» после скандала с Ндонгом

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключен из числа номинантов на премию «Джентльмен года» — 2025, сообщает «КП».

16 октября стало известно, что Сперцяна оштрафовали на 150 тысяч рублей в результате конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом, который обвинял игрока «Краснодара» в расистском высказывании. Инцидент произошел в матче 11-го тура. «Краснодар» обыграл грозненцев со счетом 2:0.

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена», — говорится в заявлении Оргкомитета премии на сайте «КП».

В итоге финалистами премии стали полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.