Черчесов — о европейских тренерах: «Очень нравилась «Бавария» Хайнкеса»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, чьи тренерские подходы его привлекают.
— Сергей Ташуев недавно говорил, что его идеи подсмотрел Пеп Гвардиола. А чьи тренерские подходы ближе вам?
— Когда ты в жизни работал у Бескова, Лобановского, Бышовца, Семина, Игнатьева, Гершковича, Романцева — это уже отличная школа. Жаль только у Газзаева не довелось. Все они — мэтры нашего цеха, и каждый оставил след. Можно бесконечно восхищаться Анчелотти или Гвардиолой, но в жизни все проще: ты трудишься в конкретной стране, с конкретными игроками и в определенной среде. В «Ференцвароше» — одно, в «Ахмате» — совсем другое. Нельзя просто взять и скопировать чужую модель — нужно адаптировать свои принципы под конкретные условия. Могу сказать, что восхищаюсь теми, кто годами держится на вершине, — раздевалка полна звезд, и при этом ты должен не просто побеждать, а удерживать баланс, управлять, вдохновлять. Это непросто.
Если же надо назвать одного, то мне очень нравилась «Бавария» Юппа Хайнкеса. Может, уже кто-то подзабыл, но посмотрите, как она выглядела в сезоне-2012/13. Интересно, мощно, качественно — и результат был. Три титула за сезон, включая Лигу чемпионов. Вот это футбол, который всем нравится и остается в памяти, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали пять побед, трижды сыграли вничью и уступили в четырех встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0