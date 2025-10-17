Черчесов — о европейских тренерах: «Очень нравилась «Бавария» Хайнкеса»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, чьи тренерские подходы его привлекают.

— Сергей Ташуев недавно говорил, что его идеи подсмотрел Пеп Гвардиола. А чьи тренерские подходы ближе вам?

— Когда ты в жизни работал у Бескова, Лобановского, Бышовца, Семина, Игнатьева, Гершковича, Романцева — это уже отличная школа. Жаль только у Газзаева не довелось. Все они — мэтры нашего цеха, и каждый оставил след. Можно бесконечно восхищаться Анчелотти или Гвардиолой, но в жизни все проще: ты трудишься в конкретной стране, с конкретными игроками и в определенной среде. В «Ференцвароше» — одно, в «Ахмате» — совсем другое. Нельзя просто взять и скопировать чужую модель — нужно адаптировать свои принципы под конкретные условия. Могу сказать, что восхищаюсь теми, кто годами держится на вершине, — раздевалка полна звезд, и при этом ты должен не просто побеждать, а удерживать баланс, управлять, вдохновлять. Это непросто.

Если же надо назвать одного, то мне очень нравилась «Бавария» Юппа Хайнкеса. Может, уже кто-то подзабыл, но посмотрите, как она выглядела в сезоне-2012/13. Интересно, мощно, качественно — и результат был. Три титула за сезон, включая Лигу чемпионов. Вот это футбол, который всем нравится и остается в памяти, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали пять побед, трижды сыграли вничью и уступили в четырех встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.