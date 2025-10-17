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17 октября 2025, 14:50

Черчесов — о европейских тренерах: «Очень нравилась «Бавария» Хайнкеса»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, чьи тренерские подходы его привлекают.

— Сергей Ташуев недавно говорил, что его идеи подсмотрел Пеп Гвардиола. А чьи тренерские подходы ближе вам?

— Когда ты в жизни работал у Бескова, Лобановского, Бышовца, Семина, Игнатьева, Гершковича, Романцева — это уже отличная школа. Жаль только у Газзаева не довелось. Все они — мэтры нашего цеха, и каждый оставил след. Можно бесконечно восхищаться Анчелотти или Гвардиолой, но в жизни все проще: ты трудишься в конкретной стране, с конкретными игроками и в определенной среде. В «Ференцвароше» — одно, в «Ахмате» — совсем другое. Нельзя просто взять и скопировать чужую модель — нужно адаптировать свои принципы под конкретные условия. Могу сказать, что восхищаюсь теми, кто годами держится на вершине, — раздевалка полна звезд, и при этом ты должен не просто побеждать, а удерживать баланс, управлять, вдохновлять. Это непросто.

Если же надо назвать одного, то мне очень нравилась «Бавария» Юппа Хайнкеса. Может, уже кто-то подзабыл, но посмотрите, как она выглядела в сезоне-2012/13. Интересно, мощно, качественно — и результат был. Три титула за сезон, включая Лигу чемпионов. Вот это футбол, который всем нравится и остается в памяти, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали пять побед, трижды сыграли вничью и уступили в четырех встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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