Булыкин — о «Крыльях Советов»: «Очень симпатичная команда. Но в тройке не удержатся»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Крыльев Советов» в текущем сезоне РПЛ.

— В прошлом сезоне «Крылья» едва избежали стыковых матчей. А в этом внезапно взлетели на второе место, за 10 матчей туров 25 голов! Есть объяснение?

— У Осинькина очень симпатичная команда. Быстрая, сплоченная, куражная. Звезд нет, но игра поставлена. Эти ребята давно собраны вместе — летом добавился лишь юный Салтыков. Они никого не боятся, всегда заряжены на победу, в каждом матче бьются до конца. А как в атаку бегут? Любо-дорого смотреть.

— Это правда.

— Вдвойне приятно, что в Самаре доверяют российским футболистам, а не скупают сомнительных легионеров. Глядя на стратегию развития «Крыльев» и сравнивая их бюджет с тем же «Спартаком», понимаешь: футбол — это не только про деньги.

— Как полагаете, удержатся «Крылья» в тройке?

— Хотелось бы. Но... Пока склоняюсь к тому, что повторится история с «Ростовом», который в прошлом сезоне долго шел вторым. Однако на концовку силенок не хватило, в итоге команда вообще осталась без медалей. Сейчас в таблице высокая плотность, пара осечек — и ты уже не в лидирующей группе, а в серединке.

— Это понятно.

— К сожалению, не вижу у «Крыльев» запаса прочности. Обойма короткая. А конкуренты очень сильны. У «Зенита» мощный состав, скоро Семак стабилизирует игру. Потихоньку раскочегаривается «Локомотив», который до этого еле-еле спасался на последних минутах. Наверняка прибавят «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка в 10 играх.