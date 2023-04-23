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Сегодня, 22:02

Булыкин: «Изидор может побороться с Дзюбой. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» эмоциями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:1).

«ЦСКА играл лучше и мог победить, но не воспользовался своим шансом. А «Локомотив», наоборот, не опустил руки, бился до конца и заработал одно очко. А ЦСКА потерял два очка в борьбе за серебряные медали.
Изидор показал себя неплохо. Было видно, что хочет вернуться, совершил много рывков и забил гол. Безусловно, желание видно. Дальше надо посмотреть, как у него будет получаться проводить следующие игры. Молодец. Вышел в трудный момент и помог «Локомотиву» забить гол. И себе помог тоже. Может ли он закрепиться в основе? Изидор может побороться с Дзюбой, но пока Артем тоже неплохо играет. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию», — сказал Булыкин «СЭ».

Вильсон Изидор заменил Дзюбу на 77-й минуте матча с ЦСКА и сравнял счет на 87-й минуте. Этот матч стал для 22-летнего француза первым с 27 ноября 2022 года, с тех пор он не появлялся на поле в официальных играх из-за травмы колена, полученной на январском сборе «Локомотива».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 24 утра. «Локомотив» находится на десятой строчке с 29 очками.

Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Вильсон Изидор
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Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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