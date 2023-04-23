Булыкин: «Изидор может побороться с Дзюбой. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» эмоциями от матча 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:1).

«ЦСКА играл лучше и мог победить, но не воспользовался своим шансом. А «Локомотив», наоборот, не опустил руки, бился до конца и заработал одно очко. А ЦСКА потерял два очка в борьбе за серебряные медали.

Изидор показал себя неплохо. Было видно, что хочет вернуться, совершил много рывков и забил гол. Безусловно, желание видно. Дальше надо посмотреть, как у него будет получаться проводить следующие игры. Молодец. Вышел в трудный момент и помог «Локомотиву» забить гол. И себе помог тоже. Может ли он закрепиться в основе? Изидор может побороться с Дзюбой, но пока Артем тоже неплохо играет. Будет интересно посмотреть на их конкуренцию», — сказал Булыкин «СЭ».

Вильсон Изидор заменил Дзюбу на 77-й минуте матча с ЦСКА и сравнял счет на 87-й минуте. Этот матч стал для 22-летнего француза первым с 27 ноября 2022 года, с тех пор он не появлялся на поле в официальных играх из-за травмы колена, полученной на январском сборе «Локомотива».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 24 утра. «Локомотив» находится на десятой строчке с 29 очками.