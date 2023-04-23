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Сегодня, 22:09

Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои тактические решения в матче с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Медина вышел играть на левый фланг. Почему так? И как оцените его игру?

— Хотели усилить фланг атаки. Отталкивались от его умений. Он мог неоднократно забить или отдать голевую передачу. Он хорошо сыграл

— Набабкин вышел вместо пропустившего матч Мойзеса. Почему не Агапов?

— Мы анализировали ситуацию, это наше внутреннее дело. Кирилл вполне правильно действовал сегодня. Хочу выделить всю команду. Мы доминировали и забили в равных составах. Мы потеряли два очка, но я хочу, чтобы команда создавала и играла. Но у нас не получилось забить нужный гол.

Мы отдаем должное соперникам. Они сражались и верили в свой успех. Футбол — это спорт, когда полумомент может дать результат.

— В конце второго тайма вы выпустили Карраскаля, но показалось, что за 10 минут он не вошел в игру.

— Иван Обляков успел быстро получить желтую карточку в начале матча. Нужно было бороться и отбирать мяч, Иван это делал с осторожностью из-за желтой, которую я не понял.

— Дивеев перед голом в ваши ворота спрашивал, закрывать ли ему Изидора

— Была срезка. Был отскок, который получился опасным.

— Вы говорили, что можно выпускать больше молодых. Оправдало ли себя появление Ермакова и Глебова?

— У ребят все впереди. Глебов вышел вместо Гайича, который играл практически без замен. Ему нужен был отдых, плюс у него была желтая карточка. У Глебова были моменты, когда он мог отдать передачу поточнее. Но это опыт, — сказал Федотов.

После ничьей с «Локомотивом» армейцы с 45 очками занимают четвертое место в РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
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