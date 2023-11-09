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Сегодня, 18:41

Булыкин рассказал, почему в «Зените» много иностранных футболистов

Виктория Кравченко
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, почему в «Зените» большинство футболистов иностранцев.

«Потому что предпочитают покупать иностранцев, наигрывать их для других сборных, паспорта российские давать, поэтому и много иностранцев. И наигрывать своих молодых всегда сложнее и это совсем другая стратегия. Если ты выступаешь на высоком уровне, в Лиге чемпионом и так далее, то тебе нужен боевой коллектив, опытный и мастеровитый, чтобы играть на равных. Но сейчас «Зениту» не так они нужны и ближайший сезон не понадобятся. Сейчас самое время растить собственную молодежь и давать им шанс», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

«Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11290292-bulykin-sejchas-zenitu-samoe-vremya-rastit-sobstvennuyu-molodezh.html
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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 11 1 3
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