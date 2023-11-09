Булыкин рассказал, почему в «Зените» много иностранных футболистов

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, почему в «Зените» большинство футболистов иностранцев.

«Потому что предпочитают покупать иностранцев, наигрывать их для других сборных, паспорта российские давать, поэтому и много иностранцев. И наигрывать своих молодых всегда сложнее и это совсем другая стратегия. Если ты выступаешь на высоком уровне, в Лиге чемпионом и так далее, то тебе нужен боевой коллектив, опытный и мастеровитый, чтобы играть на равных. Но сейчас «Зениту» не так они нужны и ближайший сезон не понадобятся. Сейчас самое время растить собственную молодежь и давать им шанс», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

«Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.