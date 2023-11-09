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Сегодня, 18:30

Бышовец считает, что у «Краснодара» есть небольшое преимущество в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ, который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Занимаемые командами места в турнирной таблице полностью соответствуют той игре, которую они показывали на протяжении всего первого круга чемпионата. Небольшое преимущество может быть у «Краснодара». Он выглядит более организованно,а главный тренер Владимир Ивич — достаточно амбициозный специалист, который сумел привить игрокам свое видение атакующего футбола без потери качества для остальных линий, — приводит слова Семина RT. — Также хотел бы отметить прогресс воспитанников клуба, которых абсолютно неслучайно привлекают в национальную сборную. А у «Зенита», как мне кажется, появилась некоторая самоуверенность по отношению к соперникам, которые на сегодняшний день находят ключи к команде из Санкт-Петербурга».

«Краснодар» (31 очко) и «Зенит» (29 очков) занимают 1-е и 2-е места соответственно в чемпионате России-2023/24.

Источник: RT
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
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Ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 19 ноября в Москве

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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