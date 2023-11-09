Бышовец считает, что у «Краснодара» есть небольшое преимущество в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре РПЛ, который состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Занимаемые командами места в турнирной таблице полностью соответствуют той игре, которую они показывали на протяжении всего первого круга чемпионата. Небольшое преимущество может быть у «Краснодара». Он выглядит более организованно,а главный тренер Владимир Ивич — достаточно амбициозный специалист, который сумел привить игрокам свое видение атакующего футбола без потери качества для остальных линий, — приводит слова Семина RT. — Также хотел бы отметить прогресс воспитанников клуба, которых абсолютно неслучайно привлекают в национальную сборную. А у «Зенита», как мне кажется, появилась некоторая самоуверенность по отношению к соперникам, которые на сегодняшний день находят ключи к команде из Санкт-Петербурга».

«Краснодар» (31 очко) и «Зенит» (29 очков) занимают 1-е и 2-е места соответственно в чемпионате России-2023/24.