Семин оценил значимость проведения ретро-матча между «Локо» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил значимость проведения ретро-матча против ЦСКА.

«Это важно для болельщиков — для людей, которые хотят прийти на стадион. Наверное, и для игроков. Этим занимается федерация футбола, которая делает многое для развития спорта. Я принял решение, что буду участвовать в этом матче», — сказал Семин «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.