Булыкин рассказал, почему «Спартак» отстает от «Зенита»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что «Спартак» имеет все возможности для конкуренции с «Зенитом».

«Спартак» по уровню футболистов, по бюджету, по инфраструктуре может конкурировать с «Зенитом» и другими клубами, но постоянно что-то не получается. То команда не готова, то тренер непонятно что делает, то основной футболист вылетают, а как играть без него, не знают. Все эти мелочи понятны, и специалисты их видят, но никто на это не реагирует, и «Спартак» продолжает двигаться дальше без высоких достижений», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

«Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров. «Зенит» располагается на второй строчке.