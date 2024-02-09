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9 февраля, 00:11

Игнатьев: «Кудряшову не должно быть стыдно за те годы, которые он провел в футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у защитника Федора Кудряшова получилась удачная карьера. 8 февраля игрок объявил об уходе из футбола.

«Ему нужно благодарить себя и футбол за то, что он многое сделал, его карьеру можно назвать удачной. Мы можем только догадываться, почему Федор принял такое решение — может быть, моральная усталость, может быть физическая. Все игроки рано или поздно заканчивают, какой-то побудительный мотив и у него есть. Совершенно точно ему не должно быть стыдно за те годы, которые он провел в футболе», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Кудряшов выступал за «Факел», «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.

Федор Кудряшов. Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/08/22296175.shtml
Федор Кудряшов
Футбол
Борис Игнатьев
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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