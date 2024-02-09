Игнатьев: «Кудряшову не должно быть стыдно за те годы, которые он провел в футболе»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что у защитника Федора Кудряшова получилась удачная карьера. 8 февраля игрок объявил об уходе из футбола.

«Ему нужно благодарить себя и футбол за то, что он многое сделал, его карьеру можно назвать удачной. Мы можем только догадываться, почему Федор принял такое решение — может быть, моральная усталость, может быть физическая. Все игроки рано или поздно заканчивают, какой-то побудительный мотив и у него есть. Совершенно точно ему не должно быть стыдно за те годы, которые он провел в футболе», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Кудряшов выступал за «Факел», «Антальяспор», «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сочи», «Краснодар» и «Башакшехир». Он четыре раза становился серебряным призером чемпионата России.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей и забил 1 гол.