Булыкин: «Локомотив» победит «Пари НН», а Дзюба и Пиняев забьют»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Пари НН».

«Локомотив» в лучшей ситуации, он фаворит в этом матче. «Локо» будет легко, если они быстро забьют и до перерыва сделают счет 2:0. В ином случае игра будет плохой, поэтому нужно выходить на матч с полной концентрацией. Думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1, а Дзюба и Пиняев забьют», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч состоится 1 апреля, начало — 14.00 мск.