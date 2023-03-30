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Сегодня, 21:37

Булыкин: «Локомотив» победит «Пари НН», а Дзюба и Пиняев забьют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Пари НН».

«Локомотив» в лучшей ситуации, он фаворит в этом матче. «Локо» будет легко, если они быстро забьют и до перерыва сделают счет 2:0. В ином случае игра будет плохой, поэтому нужно выходить на матч с полной концентрацией. Думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1, а Дзюба и Пиняев забьют», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч состоится 1 апреля, начало — 14.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-pobedit-pari-nn-a-dzyuba-i-pinyaev-zabyut-239491/
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Дмитрий Булыкин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
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