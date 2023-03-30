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Игнатов: «Я смог прибавить в единоборствах, прессинге»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал об изменениях в своей игре за последний год.

«Если говорить об изменениях именно в работе, то, мне кажется, я смог добавить в единоборствах, прессинге. Плюс нравится, что в последнее время у атакующих игроков появилось больше пространства для маневра, больше свободы. Смещения, перемещения — работа над этими аспектами должна сделать нашу атаку более острой и непредсказуемой для соперника», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

22-летний хавбек сыграл за красно-белых в текущем сезоне 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-ignatov-ya-smog-pribavit-v-edinoborstvah-pressinge/
Михаил Игнатов
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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