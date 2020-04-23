Будущее ЦСКА и Семина, нужно ли расширять РПЛ. Футбольный live — в 18.00
14:00
В четверг в 18.00 на канале «СЭ» в Youtube состоится стрим наших обозревателей Константина Алексеева и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.
Мы обсудим:
— передачу 77 процентов акций ЦСКА компании ВЭБ и будущее армейцев;
— ситуацию с Юрием Семиным в «Локомотиве»;
— каким станет летний рынок в РПЛ;
— как определять представительство России в еврокубках, если сезон не будет доигран;
— стоит ли расширять премьер-лигу;
— и, конечно, поговорим о «Спартаке».
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