«Будь здорова, родная». Глушаков поздравил маму с днем рождения
Капитан «Химок» Денис Глушаков в своем Instagram поздравил свою маму Галину с днем рождения. Сегодня, 26 марта, ей исполнилось 60 лет.
«Маме — 60-лет! Поздравляю. Море слов можно написать и сказать! Самое главное — будь здорова, родная», — написал футболист.
В этом сезоне Глушаков провел 13 матчей в Тинькофф-РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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