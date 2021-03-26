«Будь здорова, родная». Глушаков поздравил маму с днем рождения

Капитан «Химок» Денис Глушаков в своем Instagram поздравил свою маму Галину с днем рождения. Сегодня, 26 марта, ей исполнилось 60 лет.

«Маме — 60-лет! Поздравляю. Море слов можно написать и сказать! Самое главное — будь здорова, родная», — написал футболист.

В этом сезоне Глушаков провел 13 матчей в Тинькофф-РПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.