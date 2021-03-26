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Юсупов назвал Новосельцева самым гламурным человеком Сочи

18:38
Артур Юсупов и Иван Новосельцев. Фото Instagram
Артур Юсупов и Иван Новосельцев. Фото Instagram
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов выложил совместные фото с одноклубником Иваном Новосельцевым. 31-летний российский футболист назвал защитника «самым гламурным человеком Сочи».

«Это теперь во всех новостях спортивных», — отреагировал в комментариях вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов.

Публикация от Артур Юсупов (@jusup8)

После 23 туров «Сочи» занимает четвертое место в таблице Тинькофф-РПЛ.

В текущем сезоне Юсупов провел 19 матчей за сочинцев, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. У 29-летнего Новосельцева — 15 игр и один голевой пас.

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