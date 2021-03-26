Юсупов назвал Новосельцева самым гламурным человеком Сочи
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов выложил совместные фото с одноклубником Иваном Новосельцевым. 31-летний российский футболист назвал защитника «самым гламурным человеком Сочи».
«Это теперь во всех новостях спортивных», — отреагировал в комментариях вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов.
После 23 туров «Сочи» занимает четвертое место в таблице Тинькофф-РПЛ.
В текущем сезоне Юсупов провел 19 матчей за сочинцев, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. У 29-летнего Новосельцева — 15 игр и один голевой пас.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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