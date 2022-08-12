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Сегодня, 11:48

Бруно Фукс считает, что ЦСКА способен обыграть «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что ЦСКА способен обыграть «Зенит» в предстоящем матче 5-го тура РПЛ.

«Зенит» — не проблема для нас. Их можно и нужно обыгрывать. Такой ЦСКА способен на это. Ты же сам видел, как команда играет», — приводит слова Фукса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bruno-fuks-zenit-ne-problema-dlya-nas-takoj-tsska-sposoben-ih-oby-grat/
Бруно Фукс
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

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Урал

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

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