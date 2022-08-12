Бруно Фукс считает, что ЦСКА способен обыграть «Зенит»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что ЦСКА способен обыграть «Зенит» в предстоящем матче 5-го тура РПЛ.

«Зенит» — не проблема для нас. Их можно и нужно обыгрывать. Такой ЦСКА способен на это. Ты же сам видел, как команда играет», — приводит слова Фукса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.