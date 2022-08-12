Литвинов: «Все идет к тому, что «Спартак» даст серьезный бой «Зениту» за чемпионство»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в беседе «СЭ» высказался о конкуренции «красно-белых с «Зенитом».

«Спартак» даст серьезный бой «Зениту» за чемпионство? Посмотрим, сейчас все к этому идет. Нам нужно продолжать в том же духе и не оглядываться ни на кого!» — сказал Литвинов «СЭ».

Победа над «Уралом» стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.