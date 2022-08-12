Силкин считает «Динамо» фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче бело-голубых против «Краснодара» в 5-м туре РПЛ.

«Думаю, что „Динамо“ — фаворит этого матча, они играют дома, поддержка трибун многое будет значить. „Краснодар“ — молодая команда, но точно не плохая, они способны удивить подопечных Йокановича. Все-таки на данный момент „Динамо“ опытнее и, наверное, сыграннее. Чтобы не было чудес на поле, „Динамо“ нужно серьезно подготовиться к матчу и избежать ошибок, которыми „быки“ могли бы воспользоваться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). Краснодарский клуб находится на восьмой позиции (7 очков).