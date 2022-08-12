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Силкин: «Динамо» — фаворит матча, но «Краснодар» способен удивить команду Йокановича»

Силкин считает «Динамо» фаворитом в матче с «Краснодаром»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче бело-голубых против «Краснодара» в 5-м туре РПЛ.

«Думаю, что „Динамо“ — фаворит этого матча, они играют дома, поддержка трибун многое будет значить. „Краснодар“ — молодая команда, но точно не плохая, они способны удивить подопечных Йокановича. Все-таки на данный момент „Динамо“ опытнее и, наверное, сыграннее. Чтобы не было чудес на поле, „Динамо“ нужно серьезно подготовиться к матчу и избежать ошибок, которыми „быки“ могли бы воспользоваться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени. 

Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (8 очков). Краснодарский клуб находится на восьмой позиции (7 очков).    

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-favorit-matcha-no-krasnodar-sposoben-udivit-komandu-jokanovicha/
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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И К Ж
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