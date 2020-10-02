«Бросит ли «Спартак» перчатку «Зениту?» Исключено!» Погребняк не верит в команду Тедеско

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк не верит, что красно-белые составят питерцам конкуренцию в борьбе за чемпионство в этом сезоне. 3 октября клубы проведут очный матч в рамках 10-го тура Тинькофф-РПЛ.

— В субботу жду открытого, атакующего футбола. Причем со стороны обеих команд, — говорит 36-летний форвард, который пока официально не завершил карьеру. — И «Спартак», и «Зенит» имеют в составах исполнителей, нацеленных на агрессивную игру впереди. Так что мы вправе надеяться на обилие голов.

— Кто же фаворит?

— «Спартак» сейчас на кураже, на ходу, в последних двух турах не пропускает. Плюс играет дома. Но я все же отдам небольшое предпочтение «Зениту».

— А на дистанции красно-белые способны бросить перчатку действующему чемпиону?

— Нет, для меня это исключено. По крайней мере, в нынешнем сезоне.

— Почему?

— А почему мы говорим только о «Спартаке», как главном конкуренте питерцев? Есть же еще ЦСКА, «Краснодар». Вот по поводу «Локомотива» у меня сомнения. Все-таки Алексея Миранчука заменить непросто.

— Так почему у вас нет веры в красно-белых?

— Пока команда Тедеско в целом радует своих болельщиков. Но складывается ощущение, что на длинной дистанции спартаковцев может и не хватить. (Виталий Айрапетов)