Московское «Динамо» на выезде уступило махачкалинскому «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло московское «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник хозяев Джавад Хоссейннеджад. Хавбек реализовал выход один на один с вратарем москвичей Игорем Лещуком, перебросив голкипера.

Махачкалинское «Динамо» поднялось на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. Московское «Динамо» также набрало 8 очков, но идет на десятой строчке, уступая по дополнительным показателям.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином», а московское «Динамо» примет на своем поле «Спартак».