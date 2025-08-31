Источник: Осинькин возглавит «Сочи» вместо Морено

«Сочи» уволит Роберта Морено с поста главного тренера команды, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telеgram-канале.

Отмечается, что решение об отставке 47-летнего испанца уже принято. Клуб находится в процессе расторжения контракта с Морено по соглашению сторон. Новым главным тренером команды станет Игорь Осинькин. Сочинцы подпишут с 60-летним российским специалистом соглашение до конца сезона с опцией продления при определенных условиях.

Последним местом работы Осинькина были «Крылья Советов», которые он покинул по окончании сезона-2024/25.

«Сочи» набрал только одно очко в семи турах нынешнего сезона чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.