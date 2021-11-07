«Браво». Балотелли оценил гол Клинтона Нжи в ворота «Краснодара»
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли, выступающий за турецкий «Адана Демирспор», оценил гол форварда «Динамо» Клинтона Нжи в матче с «Краснодаром» (1:0) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.
«Браво, Клин!» — написал Балотелли в комментариях под постом Нжи в Instagram, в котором опубликовано видео забитого мяча.
«Мерси», — ответил итальянцу нападающий бело-голубых.
Балотелли и Нжи вместе выступали за «Марсель» в период с января по июль 2019 года.
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