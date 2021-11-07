В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербургский клуб сначала сыграл с екатеринбуржцами вничью 1:1, а затем обыграл 5:1. За всю историю противостояний клубов «Урал» ни разу не одерживал победу над «Зенитом».

«Урал» — на последнем месте в турнирной таблице с 10 баллами, у «Зенита» — 29 очков и первая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Матч Премьер.