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Сегодня, 20:13

Божович: «У нас остается долг перед болельщиками за такое поражение»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:4).

«Не заслужили такого крупного поражения. В первом тайме играли на равных, в каких-то моментах даже смотрелись лучше соперника. Но пропустили гол из раздевалки, надо было начинать все заново. А третий гол снял все вопросы.

Не хватает концентрации. Я даже не думал, что можно так быстро пропустить. Могу сказать, что у нас остается долг перед болельщиками за такое поражение», — приводит слова Божовича «Тульский футбол».

Московское «Динамо» с 42 очками идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, сократив отставание от лидирующего «Зенита» (44 очка) до двух баллов. Тульский «Арсенал» с 20 очками занимает 12-е место.

Источник: https://tula-football.ru/news/234919

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Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
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 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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