Божович: «У нас остается долг перед болельщиками за такое поражение»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:4).

«Не заслужили такого крупного поражения. В первом тайме играли на равных, в каких-то моментах даже смотрелись лучше соперника. Но пропустили гол из раздевалки, надо было начинать все заново. А третий гол снял все вопросы.

Не хватает концентрации. Я даже не думал, что можно так быстро пропустить. Могу сказать, что у нас остается долг перед болельщиками за такое поражение», — приводит слова Божовича «Тульский футбол».

Московское «Динамо» с 42 очками идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, сократив отставание от лидирующего «Зенита» (44 очка) до двух баллов. Тульский «Арсенал» с 20 очками занимает 12-е место.