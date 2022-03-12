Карпин: «Спортивный принцип нарушен. РПЛ необходимо расширять»
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» высказал свое мнение по поводу возможности расширения РПЛ.
— Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивног принципа, с другой — спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.
— Последний фактор — то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло 8 футболистов основного состава, у «Ростова» — пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор. На мой взгляд, спортивный принцип нарушается — и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову».
Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, — если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ — ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за 6 месяцев, остальные 6 месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7