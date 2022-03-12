Карпин: «Спортивный принцип нарушен. РПЛ необходимо расширять»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» высказал свое мнение по поводу возможности расширения РПЛ.

— Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивног принципа, с другой — спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

— Последний фактор — то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло 8 футболистов основного состава, у «Ростова» — пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор. На мой взгляд, спортивный принцип нарушается — и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову».

Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, — если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ — ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за 6 месяцев, остальные 6 месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.