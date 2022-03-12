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Карпин: «Спортивный принцип нарушен. РПЛ необходимо расширять»

Карпин заявил, что в чемпионате России уже нарушен спортивный принцип
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» высказал свое мнение по поводу возможности расширения РПЛ.

— Обсуждается история с расширением РПЛ и голосованием клубов по тому, чтобы никто не вылетал напрямую в этом сезоне. С одной стороны, это нарушение спортивног принципа, с другой — спортивный принцип уже нарушен, потому что несколько команд ослаблены массовым уходом иностранцев.

— Последний фактор — то же самое нарушение спортивного принципа. «Краснодар», «Ростов» и «Урал» готовились с одними футболистами, сейчас у краснодарцев ушло 8 футболистов основного состава, у «Ростова» — пятеро... Спортивный принцип уже нарушен. Похожая ситуация была, когда в одном из последних чемпионатов из-за ковида не доиграли сезон в ФНЛ, и не было стыков. Это форс-мажор. На мой взгляд, спортивный принцип нарушается — и сейчас говорю в принципе, не применительно к «Ростову».

Важно и то, что в следующем году необходимо увеличивать количество игр в РПЛ, — если не вернутся еврокубки, не станет перерывов на сборную или эти перерывы будут сокращены. Пока мы живем в такой реальности, нужны дополнительные игры. Если это будет сделано за счет расширения РПЛ — ок, это уже необходимость следующего сезона. Иначе 30 туров можно сыграть за 6 месяцев, остальные 6 месяцев клубы будут платить зарплаты просто так.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-sportivny-j-printsip-e-togo-sezona-uzhe-narushen-inostrantsy-uezzhayut-rpl-neobhodimo-rasshiryat/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
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21%

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ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

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18%

1.59

Обе забьют - да

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Валерий Карпин
ФК Ростов
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3
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4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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