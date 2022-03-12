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Сегодня, 20:02

Силкин — о чемпионской гонке «Динамо»: «Зенит» показывает очень хороший футбол, не думаю, что они разбазарит очки»

Силкин поделился мнением о чемпионской гонке «Динамо»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе бело-голубых над «Арсеналом» (4:1) в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«В Туле «Динамо» сыграло очень хорошо: забили красивые голы. Очень важно, что авторами мячей стали разные игроки. По делу выиграли и оставили хорошее впечатление. Сегодня все голы были классными!

Больше всего мне понравился Фомин — он был везде! Много отборов, передач, гол. Жива ли чемпионская гонка? Если «Зенит» потеряет очки с «Крыльями Советов», то да. Сейчас питерцы показывают очень хороший футбол, они по делу находятся на первом месте. Не думаю, что «Зенит» разбазарит очки", — приводит слова Силкина «Чемпионат».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очка в 21 матче.

«Зенит» находится на первом месте, имея на счет 44 очка. Завтра, 13 марта, команда сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4634895-silkin-o-chempionskoj-gonke-dinamo-ne-dumayu-chto-zenit-razbazarit-ochki.html

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Тоттенхэм 1
2-й тайм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Федор Смолов

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Максимилиано Кофрие

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