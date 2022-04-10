Владимир Федотов: «Выстояли и заслуженно увозим из Уфы три очка»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в мачте 24 тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Для нас было достаточно не потерять концентрацию. Ведем 2:0, но нелепость в виде заработанного на ровном месте пенальти переворачивает игру и ее оживляет. Но мы выстояли и заслуженно увозим из Уфы три очка», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

В следующем туре сочинцы сыграют дома с московским «Локомотивом». Игра состоится 17 апреля.