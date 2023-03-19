Божович: «Если Абаскаль останется, то «Спартаку» будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом»

Экс-главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что в следующем сезоне «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство, если сохранит главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Первое, что должен сделать «Спартак» — обязательно оставить Абаскаля на продолжительное время. Они чуть ли не каждые полгода меняли тренеров, это самое уязвимое место «Спартака». Если будет Абаскаль, то «Спартаку» точно будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом». Но еще нужно хорошее усиление состава, конечно», — приводит Sport24 слова Божовича.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак» с 40 очками расположился на второй позиции.