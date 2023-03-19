Дзюба: «Только «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» выпускают много россиян»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением о том, что за его команду выступает много российских игроков.

«У нас в «Локомотиве» много россиян — это очень радует. В это время, как никогда, нужно искать своих ребят, чтобы они играли, набивали шишки. Вы видите — только «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», наверное, выпускают очень много россиян. Ни в коем случае не умаляю заслуги иностранцев — у нас они потрясающе играют, но все равно гордость вызывает, когда выходит много молодых российских ребят», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. С того момента он провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.