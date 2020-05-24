Божович, его помощники и три футболиста вернулись в расположение «Крыльев»

Иностранцы, выступающие за «Крылья Советов», вернулись в расположение клуба, сообщает пресс-служба самарцев.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что в Самару вернулись полузащитники Денис Попович, Паул Антон и нападающий Деян Радонич.

Помимо этого, сообщается, что в Самару вернулись главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и его помощники, Войо Чалов и Милорад Байович.

Все вернувшиеся из-за границы тренеры и футболисты пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Чемпионат России-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируют возобновить 21 июня.