Божович, его помощники и три футболиста вернулись в расположение «Крыльев»
11:48
Иностранцы, выступающие за «Крылья Советов», вернулись в расположение клуба, сообщает пресс-служба самарцев.
В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что в Самару вернулись полузащитники Денис Попович, Паул Антон и нападающий Деян Радонич.
Помимо этого, сообщается, что в Самару вернулись главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович и его помощники, Войо Чалов и Милорад Байович.
Все вернувшиеся из-за границы тренеры и футболисты пройдут обязательный двухнедельный карантин.
Чемпионат России-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируют возобновить 21 июня.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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