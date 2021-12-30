В «Зените» рассказали о ходе переговоров по переходу Сергеева
12:15
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал, на какой стадии находятся переговоры с нападающим Иваном Сергеевым.
«После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с ФК «Крылья Советов», с игроком и его представителем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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