Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Зените» рассказали о ходе переговоров по переходу Сергеева

12:15
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал, на какой стадии находятся переговоры с нападающим Иваном Сергеевым.

«После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с ФК «Крылья Советов», с игроком и его представителем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 рецептов бутербродов с икрой
Институт РАН потратил почти 750 тыс. рублей на изучение ада
2
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги