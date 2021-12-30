Агент заявил о готовности Ивана Сергеева к переходу в «Зенит»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о будущем игрока.

«Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все. Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть. Готовность к переходу в «Зенит»? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», — сказал Штромбергер «СЭ».

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.