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Агент заявил о готовности Ивана Сергеева к переходу в «Зенит»

12:20
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Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о будущем игрока.

«Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все. Подписание контракта после Нового года? Пока не могу эту информацию подтвердить или опровергнуть. Готовность к переходу в «Зенит»? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», — сказал Штромбергер «СЭ».

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Артем Бухаев все материалы автора

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