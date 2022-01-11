Медведев: «Трансфер Сергеева не повлияет на уход игроков «Зенита» в зимнее трансферное окно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не намерен расставаться с атакующими игроками в зимнее трансферное окно после перехода Ивана Сергеева.

«Приход Ивана Сергеева ни коим образом не влияет на уход игроков «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он отражает курс на наличие минимум двух сильных игроков на каждой позиции, который характерен для ведущих европейских клубов», — сказал Медведев «СЭ».

Сергеев перешел в «Зенит» 10 января. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.