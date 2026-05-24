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Бояринцев считает, что игроки «Спартака» не смогут уехать в топ-5 лиг

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективах футболистов красно-белых.

— Кто из «Спартака» готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов?

— На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб — в Испанию, Германию, тем более Англию. Не вижу таких футболистов. Много говорили об Угальде, но ему не хватает стабильности: может выдать серию, а может раствориться. Максименко тоже не готов. Российские игроки «Спартака» — навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5.

— Любой футболист стартового состава «Спартака» 90-х или начала 2000-х мог уехать в серьезный европейский клуб. Сейчас уровень российского футбола снизился?

— Сейчас нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски. Большая удача была, что Видич приехал в «Спартак» — игрок мирового класса, который ушел потом в «Манчестер Юнайтед». А если брать 90-е — многие могли уехать. Тот же Аленичев выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА. Андрей Тихонов мог поехать в любой топ-чемпионат, Титов — выиграть Лигу чемпионов с каким-нибудь клубом. Не то что уровень чемпионата снизился — просто стало мало таких звездочек.

Батраков есть, должен окрепнуть, Сперцян в «Краснодаре», Кисляк в ЦСКА — они могут вырасти в топовых игроков. Раньше индивидуально сильных на своих позициях ребят было больше. Но чемпионат не стал слабее — по скорости он даже выше, чем в наше время. Просто раньше было больше техничных индивидуальностей, поэтому игра смотрелась ярче. Глобально ничего сильно не просело. Главное, чтобы финал получился интересным и красивым. Я уверен, что таким он и будет.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Александр Черников, полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос и&nbsp;Денис Бояринцев.«Когда «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками, вернется былая слава». Бояринцев — о суперфинале Кубка России

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Денис Бояринцев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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