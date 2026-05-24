И.о. главного тренера «Акрона» Искаков покинул команду после матча с «Ротором»

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурат Искаков сообщил о своем уходе из команды после ответного VK Видео переходного матча за право играть в РПЛ-2026/27 с «Ротором» (0:1).

«Хочу объявить о том, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича Тедеева руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера», — цитирует Искакова ТАСС.

Искакову 53 года. Он работал ассистентом главного тренера «Акрона» Заура Тедеева с октября 2024 года.

Тольяттинская команда сохранила прописку в РПЛ. По сумме переходных матчей она выиграла у «Ротора» со счетом 2:1.

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