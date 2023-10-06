Кузьмичев: «Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал выступление «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» пока радует своей игрой, они заслуженно занимают первое место. Нужно понимать, что впереди еще много матчей, и все может измениться. Вопрос только в одном: смогут ли они пройти также ровно до конца сезона. Какие-то выводы рано сейчас делать. «Зенит» отстает на семь очков? Это не критично, такой гандикап можно отыграть", – цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.