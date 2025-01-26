Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Бителло — минус деньги и репутация. Возвращение бразильца в «Динамо» — хороший сигнал для российского футбола

Бразилец Бителло вернулся в расположение «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Динамо» Бителло
Бителло вернулся в «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Алексеев — о ситуации с шантажом со стороны латиноамериканца.

Мнение

Блудный динамовский сын Бителло прибыл на сбор бело-голубых в Катаре. И уже приступил к тренировкам.

На этом история далеко не закончена — футболист не отказался от желания покинуть Москву, а его агент Майкел Портела анонсировал встречу с руководителями столичного клуба, где будет обсуждаться будущее бразильца. Но промежуточные итоги можно подвести. Тем более дело касается не только «Динамо», а всего российского футбола.

Бителло. Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги

Карнавальных латиноамериканцев и раньше тянуло соскочить с выполнения контрактов, даже Вагнер Лав чуть не убежал через полгода выступлений за ЦСКА. А уж после отстранения от еврокубков одной веской причиной держаться за РПЛ стало меньше. И мы все чаще слышим о желании остаться на родине после отпуска. То Вендел год назад капризничал и получил штраф, теперь же сразу несколько игроков (Бителло, армеец Мендес, ростовчанин Саравия, Камило из «Ахмата») заскучали по более жаркому климату. Мендеса уже объявил своим игроком «Коло-Коло», хотя ЦСКА утверждает, что это преждевременно. Но именно история с Бителло — самая громкая. Ведь речь о «Ботафого», чемпионе Бразилии, обладателе Кубка Либертадорес и полузащитнике, чья трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt.de в 12 миллионов евро, а сумма перехода — в 20 миллионов.

Полузащитник «Динамо» Бителло
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тут возможен снежный ком. Проверни динамовский бразилец свой фокус — это стало бы сигналом для остальных: можно выставить ультиматум правообладателю, что не вернешься, отключить телефон и выйти на выгодную сделку. Но первый раунд остался за «Динамо». Бело-голубые не поддались на провокации, хотя риска разрыва договора в одностороннем порядке никто не отменял. Это ведь чревато не только для футболиста, но может стать головной болью и для клуба, в чем мы убедились на примере «Локомотива» и Диарра, когда красно-зеленым пришлось долго и мучительно, чуть ли не два года, выцарапывать хотя бы половину ожидавшихся средств. Однако бело-голубые отказались от четырех предложений «Ботафого», последнее из которых даже устраивало по сумме (тем самые 20 миллионов евро), но оказалось несерьезным по разбивке платежей. Первый транш в 2 миллиона евро — это смешно.

Дожало же ситуацию «Динамо» рассылкой писем бразильским клубам, где рассказало о том, что не давало разрешения на ведение переговоров с Бителло, это нарушение трудового договора. Кто-то задается вопросом: а до письма они этого не знали? Тут все просто. Агенты постоянно контактируют с руководителями, Портела вполне мог приходить куда угодно со словами, что «Динамо» готово отпустить игрока, тот хочет в Бразилию, давайте двигаться. Сообщение из Москвы расставляло акценты под нужным российской стороне углом. А Портела и Бителло официально получили статус неблагонадежных лиц, которые не выполняют условия контракта.

Это сразу отрезвило футболиста: уже через несколько часов после рассылки писем у него вдруг заработал телефон, он вышел на связь, начал выяснять детали по приезду, и в субботу, 25 января, уже присоединился к «Динамо».

В итоге Бителло выплатит крупный штраф за пропуск 12 рабочих дней, ухудшил себе репутацию на рынке, не получив пока взамен ничего. Просить перехода в расположении клуба он мог и без штрафа, и без скандала.

&laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;, &laquo;Краснодар&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; могут удивить неожиданными решениями. Трансферная зима РПЛ: чем еще удивят «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и те, кто за ними? Колонка Казакова

Не факт, что и второй раунд что-то принесет Бителло. Позиция бело-голубых проста: будет устраивающее в финансовом плане предложение — отпустим, нет — существует контракт. Так работает во всем футбольном мире. Полтора года назад договор, по которому зарплата Бителло прилично выросла, никто подписывать не заставлял. И разговоры о влиянии фактора СВО, о чем пишут бразильские СМИ, несерьезны с учетом того, что, по данным «СЭ», у игрока в соглашении есть отдельный пункт: он заранее отказывается от любых возможных прав по досрочному разрыву или приостановлению контракта в связи с проведением специальной военной операции.

Важно, что «Динамо» теперь может общаться с Бителло напрямую. И клуб или получит вариант по трансферу, устраивающий в финансовом плане, или сохранит футболиста. Демотивированного? Это в любом случае не повод идти на все его условия. Да и в интересах бразильца не валять дурака, понижая свои акции, а так провести весну, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей к лету. Как сделал ранее Вендел, который до сих пор приносит пользу «Зениту», а через полгода отправится в «Ботафого». На выгодных для питерцев условиях.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Читайте также
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Зенит» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч в понедельник
Зиньковский готов покинуть «Спартак»
Ломовицкий в понедельник станет игроком «Факела»
Источник: клуб из Саудовской Аравии предлагает «Спартаку» за Бабича 10 миллионов евро
Агент защитника «Краснодара» Оласы опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба
Источник: «Спартаку» интересен полузащитник пражской «Спарты» Бирманчевич
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ох, похоже, Караваев выбыл до конца сезона. «Зениту» срочно нужен правый защитник
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости