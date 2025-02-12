Свищев: «Зенит» можно назвать народной командой, но региональной»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос, какая команда в России является народной.

«Традиционно не мог понять почему, но «Спартак» всегда являлся такой народной командой. Но понятно и отношение к «Зениту» — главная команда региона, многократный чемпион, победитель всего и вся. Команду там действительно очень любят, и можно смело назвать «Зенит» командой народной, но региональной. У каждого региона есть свой любимый клуб, который поддерживают тысячи или даже миллионы болельщиков. Я бы сказал, что у нас все команды так или иначе имеют отношение к народу. И выделять ту или иную я бы не стал, потому что клубы представляют определенную часть населения того региона, за который выступают», — цитирует Свищева «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.